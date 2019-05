Emotioneel afscheid van vermoorde studente Julie (23): ‘Rust zacht, ons zonnestraaltje’

Vanmorgen wordt in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel Opgenomen - beter bekend als de ‘Witte Kerk’ van het Belgische Schilde - afscheid genomen van de vermoorde Julie Van Espen (23). De Antwerpse bisschop Johan Bonny zal de dienst leiden. Schilde ligt nabij Antwerpen, de plek waar Julie om het leven werd gebracht. Zelf woonde ze in Schilde.

Om negen uur vanmorgen waren al heel wat familie en vrienden aanwezig aan de ingang van de ‘Witte Kerk’ in Schilde. Velen van hen zijn volledig in het wit gekleed. ,,Die kleur is gekozen uit dankbaarheid”, aldus de pastoor.

De ouders van Julie lieten een emotionele tekst voorlezen: ,,Lieve Julie, je deed alles vanuit je hart. We beloven je dat we vanaf nu alles vanuit ons hart zullen doen. Je zei ook altijd wat je voelde. Julieke, we zagen je zo oneindig graag. Wat gaan we die leuke wandelingen en fietstochten missen. Je fiets was je grote vrijheid. Altijd was je begaan met andere mensen. Je wilde niet zomaar Julie zijn, je wilde iets bijdragen. Je geeft ons de kracht om dit te doen. Jouw dood mag niet zinloos blijken. Rust zacht, ons zonnestraaltje.”

Ook Elise, de zus van Julie, nam het woord: ,,Liefste zus, het is niet eerlijk dat ik nu al afscheid moet nemen. Overal waar je kwam, maakte je vrienden. Je liep graag op blote voeten, dicht bij de natuur. Of liggend in het gras studeren. Zoals papa zei: ‘Opgeven staat niet in het woordenboek van een Van Espen’. Je was zo uniek en altijd jezelf. Ik zal jouw zonnestraaltje blijven voelen en een goede zus voor Andreas zijn.”

Rouwregister

Op het plein voor de kerk volgen honderden mensen de uitvaart via een geluidsinstallatie. Leerlingen van Vita et Pax in Schoten, de vroegere school van Julie, kwamen lopend vanaf de school naar de uitvaartplechtigheid Ook leden van voetbalvereniging KSK ’s-Gravenwezel, waar Julie een tijdlang voetbalde, zijn in uniform aanwezig. De mensen buiten krijgen de kans om iets in het rouwregister te schrijven.

Op vraag van de familie zijn journalisten, cameramensen en fotografen niet toegelaten in de kerk. Ook aan politici werd op voorhand gevraagd om niet naar de plechtigheid te komen. ,,De familie wil graag in alle sereniteit afscheid kunnen nemen. De plaatsen in de kerk zijn voorbehouden voor familie, vrienden en kennissen, en voor de medestudenten van Julie, haar vriend, zus en broer.”

Afgelopen zondag liepen 15.000 mensen mee in een stille mars ter nagedachtenis van Julie. Een dag eerder waren honderden inwoners van Schilde al samengekomen om hun rouwbetuigingen op papier te zetten. De familie van Julie heeft die steun erg kunnen waarderen, gaven zij aan in een verklaring.