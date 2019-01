Emily (8) verongelukt met haar slee op Italiaanse zwarte skipiste

Een van de attracties van het skigebied is een 2,5 kilometer lange rodelbaan. De baan start bij het middelstation van de piste, maar moeder Renata Dyakowska (38) en haar dochtertje bleven tot aan de top in de berglift zitten. Op die plaats is sleeën verboden, zo waarschuwt een bord in het Duits. Al snel bleek die waarschuwing terecht en kwamen moeder en dochter op hun slee in de problemen. De piste begint vrij vlak, maar maakt al snel een knik gevolgd door een steile afdaling. Dyakowska probeerde nog naar de kant te sturen, maar raakte de controle kwijt, waarna de slee met grote vaart tegen een boom sloeg. Lees verder onder de foto

Bord genegeerd

Het 8-jarige meisje was op slag dood. Haar moeder raakte zwaargewond. Volgens vader Ciro Formisano, die samen met zijn zoon beneden stond te wachten, hadden ze niet door dat het gebied zo gevaarlijk was. ,,Ze waren boven aan die piste aan het sleeën, maar het was daar redelijk vlak’’, zegt hij. ,,We wisten het niet.’’



De politie is een onderzoek naar het noodlottige ongeval begonnen. Moeder Renata, die nog in een ziekenhuis ligt, is mogelijk nalatig geweest. De vrouw heeft het waarschuwingsbord genegeerd, niet gezien of wellicht zelfs niet begrepen. De beheerder van het skigebied wordt verweten dat de tekst enkel in de voertaal Duits is opgesteld, terwijl in Tirol ook Italiaans wordt gesproken.