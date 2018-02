Elon Musk stuurt zijn Tesla mee met spectaculaire rakettest

Niemand kan heen om de handtekening van Elon Musk bij het jongste huzarenstukje in de ruimtevaart. Die handtekening is een kersrode Tesla Roadster, als lading in het topje van de Falcon Heavy-raket. Zijn eigen Roaster. Inclusief een pop achter het stuur, gekleed in een door SpaceX ontwikkeld ruimtepak. De radio in de elektrische sportauto draait toepasselijke muziek, Space Oddity van David Bowie. Er is ook een sciencefictionfilm aan boord, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.



,,Bij de lancering van nieuwe raketten werd tot nu toe altijd staal en beton gebruikt als proeflading. Wij hebben gekozen voor een lading die ons een goed gevoel bezorgt, een Tesla’’, aldus Musk.



De Tesla wordt in een ovaalvormige baan om de zon gebracht, tussen de baan van de aarde en Mars in. Niemand die hem dat verbiedt.