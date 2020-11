Elon Musk nu rijker dan Bill Gates

Duitse arts vast voor doden van twee coronapa­tiën­ten, collega’s in shock

22 november Een hoofdarts van het universitair ziekenhuis in het Duitse Essen is gearresteerd op verdenking van het toedienen van een dodelijke injectie aan twee coronapatiënten. De slachtoffers, 47 en 50 jaar oud, zouden ernstig ziek zijn geweest. De verdachte legde over één van de gevallen een verklaring af, melden Duitse media.