Elon Musk en Grimes mogen hun baby officieel geen ‘X Æ A-12’ noemen

X = de onbekende variabele, zoals in wiskunde-opdrachten Æ = de manier waarop Grimes Ai (wat liefde en/of artificiële intelligentie betekent) spelt in de elfentaal A-12 = de voorloper van de Lockheed SR-71, het favoriete vliegtuig van Grimes en Elon. ,,Geen wapens, geen verdediging, enkel snelheid. Geweldig in gevecht, maar niet gewelddadig.” De A duidt daarbij ook nog eens op ‘Archangel’, het lievelingslied van de zangeres.

De Amerikaanse site TMZ geloofde niet dat een kind écht zo mag heten, en sprak daarom met de dienst bevolking in Los Angeles, waar het mannetje geboren is en waar het moet worden ingeschreven. Deze was bijzonder duidelijk: het kan én mag niet volgens de wet. In Californië is het verboden om cijfers of symbolen in een naam te verwerken. Alleen de 26 letters van het alfabet zijn toegelaten. Uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld een apostrof in de naam O’Connell.