ELN-strijders Colombia ontvoeren werknemer oliebedrijf

Politicus na vals raketalarm Hawaii: 'Dit heeft levens in gevaar gebracht'

9:17 Hawaii is zich gisteren rot geschrokken van een vals raketalarm. Inwoners dachten dat hun laatste uur geslagen had, haastten zich naar huis en schuilden in badkuipen en riolen. 'Dit is traumatiserend en heeft levens in gevaar gebracht'.