Elizabeth: ‘Camilla moet koningin worden’

Op 6 februari is het precies zeventig jaar geleden dat Elizabeth de troon besteeg. Vanwege haar platina jubileum liet de koningin in een boodschap aan het volk weten graag te willen dat Camilla - de hertogin van Cornwall - in de toekomst koningin(-gemalin) genoemd zal worden. Dat is mijn ‘oprechte wens’, aldus de koningin.

De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning. Dat zou in de toekomst ‘Queen Camilla’ worden, aldus de BBC. Volgens een woordvoerder zijn de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall ‘geraakt en vereerd’ door de woorden van koningin Elizabeth.

Lange tijd twijfel

Lange tijd bestond twijfel of Camilla de titel volgens de geldende regels gewoon zou krijgen. Camilla en Charles waren beiden gescheiden toen ze 17 jaar geleden in een burgerlijk huwelijk traden. Charles was tot 1996 getrouwd met de bij het Britse volk immens populaire Diana, die een jaar later tijdens een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam.

Bij het huwelijk van Charles en Camilla werd de kwestie al druk besproken. Insiders beweerden dat Camilla, die op dit moment Hertogin van Cornwall is, zelf lang van plan was om zichzelf ‘prinses-gemalin’ te noemen als haar man koning zou worden. Maar volgens kenners behoort de titel van koningin-gemalin haar gewoon toe en zou er een wetswijziging nodig geweest zijn om dat te verhinderen.

Met haar publieke verklaring heeft Queen Elizabeth II die kwestie nu definitief beslecht. De beslissing is een verdere stap naar de aanvaarding van Camilla in het Britse koningshuis. De voorbije jaren is Camilla een steeds prominenter lid van de koninklijke familie geworden.

Dankbaar

Elizabeth bedankt het volk voor de ‘loyaliteit en affectie’ die zij ontvangt. Ook hoopt zij dat Charles - nu nog Prins van Wales - diezelfde steun zal ontvangen als hij straks koning wordt. Verder schrijft de vorstin dat zij met ‘hoop en optimisme’ vooruit kijkt naar haar jubileumjaar en eraan herinnerd wordt voor ‘hoeveel wij dankbaar kunnen zijn'. ,,De afgelopen zeven decennia hebben we buitengewoon veel voortgang gezien op sociaal, technologisch en cultureel gebied waar we allemaal van hebben geprofiteerd", aldus de 95-jarige koningin.