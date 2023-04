Elf gewonden, onder wie 4-jarig kind, nadat auto op menigte inrijdt in Frankrijk

Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval. De bestuurder, een 76-jarige man, zou de macht over het stuur zijn verloren. De hulpdiensten rukten massaal uit. Het was op het moment van het ongeval erg druk in de kustplaats, vanwege een internationaal vliegerfestival.

In totaal telde de brandweer 11 slachtoffers, onder wie tien gewonden en een kind dat in shock verkeerde. Vier vrouwen van 40, 52, 75 en 82 jaar oud raakten zwaargewond, meldde de brandweer. Twee van hen zijn per helikopter naar het universitair ziekenhuis in Lille vervoerd, de anderen naar het ziekenhuis in Rang-du-Fliers.