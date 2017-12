Elf doden en 23 gewonden bij busongeluk met cruisegangers in Mexico

Volgens plaatselijke media raakte de bus van de weg toen de rechtervoorband knapte en ging de buschauffeur ervandoor zonder zich te bekommeren om de slachtoffers. Onder de doden zouden ook kinderen zijn.



De Mexicaanse autoriteiten hebben de nationaliteiten van de dodelijke slachtoffers nog niet vrijgegeven. Woordvoerder Vicente Martín van de Civiele Bescherming in de deelstaat verklaarde tegenover de media dat in ieder geval zeven Amerikanen en twee Zweden gewond raakten. Vijf van de 23 gewonden hebben het ziekenhuis al mogen verlaten na medische verzorging. De overige achttien zijn verdeeld over vier ziekenhuizen.



Aan boord van de bus bevond zich naast de chauffeur en toeristen ook een gids, zo laat de cruisemaatschappij weten. Over zijn of haar lot is nog niets bekend.



Op videobeelden van de plek van het drama is te zien dat de bus op zijn kant in het struikgewas naast de weg ligt. Overlevenden kijken toe op het wegdek of lopen verdwaasd rond.