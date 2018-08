Eindspel in Syrië: aanval op resten van oppositie in Idlib

Afgelopen week dwarrelden er vanuit de lucht briefjes neer in de straten van de steden en dorpen in de regio Idlib. ,,Samenwerking met het Syrische leger zal u bevrijden van extremisten en terroristen en kan het leven van u en uw familie redden”, stond erop. In de dagen er na vielen er bommen, afgeworpen door vliegtuigen van de Syrische en (mogelijk) Russische luchtmacht. De eerste doden zijn al geborgen, melden mensenrechtenorganisaties.

,,We kunnen niet toestaan dat de oorlog naar Idlib komt”, zei Jan Egeland, een topadviseur voor de VN. De organisatie vreest een bloedbad onder gewone burgers: er wonen 2,9 miljoen mensen in de regio en nog 1 miljoen Syriërs die de afgelopen jaren vanuit andere delen van het land naar Idlib zijn gevlucht. Zij wonen in vluchtelingenkampen waar nu al een tekort is aan water, voedsel en medicijnen.

Quote Idlib is nu ons doel De Syrische president Assad

Maar de oorlog zal wel naar Idlib komen. Nadat het Syrische leger onlangs de oppositie versloeg in Daraa, Zuid-Syrië, zei president Basher al-Assad tegen Russische journalisten: ‘Idlib is nu ons doel.’ Die provincie is nu het voornaamste, en bijna het laatste, gebied waarin de oppositie tegen Assad nog de macht in handen heeft.



Oppositie is in dit geval echter een breed woord: er bevinden zich zo’n 70.000 strijders van zeer verschillende groeperingen in de regio, die aan Turkije grenst. Van de overblijfselen van de ooit door het Westen gesteunde ‘gematigde’ rebellen tot aan (Europese) jihadisten die vechten voor aan Al-Qaeda verwante groeperingen. Hoe meer gebied Assad de afgelopen maanden terugveroverde, hoe meer strijders (en hun families) werden geëvacueerd naar Idlib en omgeving.

Europese jihadisten

Onder hen ook waarschijnlijk nog duizenden Europese jihadisten. De Arabische zender Al Aan TV sprak onlangs met twee Nederlandse en een Belgische jihadist in het gebied, zij behoorden ooit tot het aan Al Qaeda-gelieerde Jabhat al Nusra maar zien zichzelf nu als ‘freelancer’. Ze zeggen te zullen ‘vechten tot het einde’. Maar andere bronnen stellen dat sommige jihadisten ondertussen een terugkeer naar Europa proberen te regelen.

Als de strijd in Idlib begint, gaat een cruciale fase van de Syrische burgeroorlog in. Een overwinning voor Assad zou inhouden dat hij de controle over een groot deel van het land terug heeft. Het kalifaat van IS is teruggedrongen tot enkele gebieden in het zuidoosten. In het Noorden beheersen de Koeren een groot gebied, in juli zijn besprekingen tussen de Koerden en Assad begonnen over de toekomst van die regio. Tenslotte staat nog een gebied boven Idlib, bij Afrin, onder controle van het Turkse leger