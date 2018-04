Eindrapport Republikeinen: geen bewijs voor samenwerking Trump en Russen

Zaak pornoactri­ce Stormy Daniels drie maanden opgeschort

1:14 De rechtszaak die pornoactrice Stormy Daniels tegen advocaat Michael Cohen heeft aangespannen wordt opgeschort. De rechten van de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump zouden in gevaar komen als de zaak voortduurt terwijl hij ook onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, verklaarde de rechter. De zaak is voor drie maanden stilgelegd.