Eindelijk akkoord over wapenstilstand Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag unaniem, met Russische steun, een resolutie aangenomen voor een wapenstilstand van dertig dagen in Syrië. Het staakt-het-vuren is nodig om hulpgoederen te brengen en medische evacuaties mogelijk te maken.

Na dagen van onderhandelingen stemden de vijftien lidstaten vandaag in New York voor de resolutie. Vooral Rusland verzette zich in het begin. De resolutie bevat overigens geen bindende druk om het staakt-het-vuren onder internationaal recht af te dwingen.

Humanitaire pauze

De raad eist dat alle partijen onverwijld de gevechten staken gedurende een periode van ten minste dertig opeenvolgende dagen in heel Syrië voor een voortdurende humanitaire pauze. Het doel van de wapenstilstand is om hulpverleners toegang te bieden tot belegerde gebieden en VN-hulpverleners en hun partners in staat te stellen oorlogsslachtoffers in veiligheid te brengen.

Militaire operaties tegen terroristische groeperingen als Islamitische Staat (IS), al-Qaeda en al-Nusra zijn echter uitgesloten van het staakt-het-vuren. In hoeverre de partijen bij het conflict zich aan zo'n wapenstilstand houden, is de vraag.

De Syrische regeringstroepen gingen vandaag verder met hevige aanvallen op het belegerde rebellengebied Oost-Ghouta. De overwegend door islamistische militanten gecontroleerde regio nabij de hoofdstad Damascus, ondergaat de ergste golf van aanvallen sinds het begin van de burgeroorlog bijna zeven jaar geleden. Ongeveer 400.000 mensen zijn bijna volledig afgesloten van de buitenwereld. In een week tijd werden meer dan 500 mensen in Oost-Ghouta gedood, waaronder een honderdtal kinderen.

Afschuwelijke gebeurtenissen

De 28 lidstaten van de EU roepen al lange tijd op tot een wapenstilstand. ,,De EU heeft zo langzamerhand geen woorden meer om de afschuwelijke gebeurtenissen te beschrijven die de mensen in Oost-Ghouta meemaken’’, staat in een verklaring.



,,Het Syrische regime moet onmiddellijk stoppen zijn eigen mensen als doelwit te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om verder verlies van levens te voorkomen en het geweld te stoppen. Ongehinderde humanitaire toegang en de bescherming van burgers is een morele plicht en een urgente zaak.'