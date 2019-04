Einde van een omstreden traditie: laatste Britse tabloid stopt met topless vrouwen op pagina 3

De Britse krant Daily Star stopt met het tonen van topless vrouwen op pagina drie. Daarmee is de laatste Britse tabloid afgestapt van zijn soft-pornofunctie, jarenlang een belangrijk onderdeel van de roddelpers in het land.

De krant bevestigde vandaag dat vrouwen nog wel in de krant worden getoond, maar niet meer met ontbloot bovenlijf. Rachel Krys, directeur van de End Violence Against Women Coalition, vond dat het tijd werd. ,,Het is verbazingwekkend dat een nationale krant al zo lang ruimte heeft gegeven voor deze gedateerde inhoud'', aldus Krys.

De tabloid Sun was in de jaren zeventig de eerste Britse titel die blootfoto's van vrouwen publiceerde op de derde pagina van de krant. 7 November 1970 was een historische dag in de Britse persgeschiedenis. Op die dag toonde op pagina drie van The Sun (oplage 1,2 miljoen exemplaren) Stephanie Rahn haar borsten aan de lezers. Het Britse medialandschap zou nooit meer hetzelfde zijn en pagina drie ook niet.

Brutaler

Het was de Australiër Rupert Murdoch die vond dat zijn krant The Sun wel wat brutaler mocht worden. Volgens hem waren Engelsen helemaal gek op borsten. Het werkte, want binnen een jaar bedroeg de oplage van The Sun 2,5 miljoen exemplaren. Andere tabloids zoals The Daily Mirror en Daily Star konden niet anders dan volgen.

De page three-girl werd een begrip. Sommige meiden, zoals Samantha Fox en Jerry Hall, werden wereldberoemd nadat ze topless in de tabloids hadden gestaan. In de jaren negentig ontstonden de eerste discussies over de dames met hun pronte voorgevels. Toch stopte The Sun pas in 2014 met het tonen van pagina 3-dames. De hoofdredactie bezweek onder een petitie met meer dan 200.000 handtekeningen. Een van de laatste beroemdheden op page 3 was Kim Kardashian. Ze werd afgebeeld met afgedekte tepels.

Vijf jaar later stopt Daily Star dus met een achterhaald fenomeen. Ingehaald door de tijd.

Volledig scherm Een van de tienduizenden page 3-girls. © The Sun