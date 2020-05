Einde huwelijk na schokkende arrestatie: vrouw verlaat aangeklaagde agent

De vrouw van Derek Chauvin, de politieagent die in de Amerikaanse stad Minneapolis een ongewapende zwarte man zo hardhandig probeerde te arresteren dat hij later overleed , heeft de scheiding aangevraagd. Dat blijkt uit een verklaring van haar advocaten, waarover diverse Amerikaanse media berichten.

Uit de verklaring blijkt dat Kellie Chauvin ‘kapot’ is van de gewelddadige dood van George Floyd. Die overleed nadat politieman Chauvin bijna negen minuten zijn knie op diens nek had gedrukt bij zijn arrestatie. De laatste drie minuten was Floyd al gestopt met ademen.

Tien jaar getrouwd

De advocaten verklaarden dat Kellie ‘de grootst mogelijke sympathie’ heeft voor de ‘familie, zijn geliefden en iedereen die rouwt om de tragedie’. Ze heeft een verzoek tot ontbinding van het huwelijk ingediend, meldden zij. ,,Ook vraagt mevrouw Chauvin om in deze moeilijke tijd de privacy van haar kinderen en familie te respecteren.”

Het paar was tien jaar getrouwd. Ze hadden geen kinderen samen. In een interview met Pioneer Press in 2018 omschreef ze Derek Chauvin als een ‘softie in uniform’. ,,Hij is zo’n heer. Hij doet nog steeds de deur voor me open, doet nog steeds mijn jas aan. Na mijn scheiding had ik een lijst met must-haves als ik ooit een relatie zou hebben, en hij voldeed aan alle eisen.”

‘We hebben bewijs’

De aanklacht tegen haar echtgenoot luidt: ‘third-degree murder‘ (maximaal 25 jaar celstraf) ookwel ‘manslaughter’, wat in Nederland grofweg te vertalen is met: dood door schuld of een lichte variant van doodslag. Dat wil zeggen dat de aanklager meent dat de agent de dood van de arrestant op zich niet heeft gewild, maar er wel verantwoordelijk voor is.

,,We hebben bewijs. We hebben de video van de burger. Het afschuwelijke, afschuwelijke, verschrikkelijke ding dat we nu keer op keer hebben bekeken”, aldus aanklager Mike Freeman. In de aanklacht staat dat Chauvin opmerkingen van een collega naast zich neerlegde. Een andere agent maakte zich zorgen om Floyd en vroeg Chauvin of de aangehouden man niet op zijn zij gerold moest worden. Chauvin zei ‘nee’.

Onrust

Het overlijden van George Floyd is in de Verenigde Staten als een bom ingeslagen en veroorzaakt in diverse staten veel onrust. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zelfs de autoriteiten in de staat Minnesota de hulp aangeboden van het leger. Dat kan volgens hem ‘heel snel’ ter plaatse zijn.

De autoriteiten in Minneapolis hebben grote moeite de situatie onder controle te krijgen en hebben ook de nationale garde gemobiliseerd. Het gaat om de grootste mobilisatie van de gardisten in de geschiedenis van de staat. ,,Deze stap is nooit eerder gezet in de 164-jarige geschiedenis van de nationale garde van Minnesota”, zei gouverneur Tim Walz op een persconferentie. Hij zei dat geen enkele burgemeester in het land zelf de middelen heeft om tegenwicht te bieden aan georganiseerde pogingen de samenleving te ontwrichten.

De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties.

Protesten

In verschillende steden in de Verenigde Staten werd geprotesteerd vanwege het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. In Atlanta werd het hoofdkantoor van CNN bestormd. Ook in het centrum van Louisville in Kentucky ging het mis. Daar werd op betogers geschoten en raakten zeven manifestanten gewond, van wie een ernstig. Ook werd een cameraploeg van Wave 3 News onder vuur genomen door de politie.

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico 1 op 1.000, tweeënhalf keer zo hoog als voor witte mannen. Politiegeweld is daarmee met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken in het land. Dat blijkt een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten, waaronder Rutgers University.

De afgelopen jaren is de politie betrokken geweest bij een reeks van schietpartijen waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.

