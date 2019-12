Einde aan diplomatieke rel: ‘onschendbare’ vrouw alsnog vervolgd voor doodrijden tiener

Homohater (30) krijgt 16 jaar cel voor verbranden regenboog­vlag

12:58 Een 30-jarige man heeft in de VS ongeveer zestien jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij een regenboogvlag bij een kerk naar beneden had gehaald en in brand had gestoken. Volgens Amerikaanse media verklaarde hij later dat hij dat deed omdat hij tegen homoseksualiteit is.