Eiffeltoren meermaals ontruimd na bommeldingen

Alle verdiepingen van de Eiffeltoren en het restaurant in de toren werden allereerst begin deze middag (rond 13.30 uur) ontruimd, net als het voorplein. De explosievenopruimingsdienst van de politie was ter plaatse om controles uit te voeren. ,,Het is een gebruikelijke procedure in dit soort situaties, die echter zeldzaam zijn”, zei een woordvoerder van Sete, de exploitant van het monument op dat moment.

Rond 15.30 uur werd het alarm opgeheven en ging het monument weer open voor het publiek. Maar rond 19.30 uur 's avonds ging de Eiffeltoren voor de tweede keer op slot na een anonieme bommelding vanaf ‘een andere locatie in de wereld’, aldus politiebronnen tegen Franse media. Ook dat bleek, na een half uur, loos alarm.

Hiervoor was de laatste bommelding die leidde tot een ontruiming van de toren, eveneens gedurende twee uur, in september 2020; ook toen was sprake van een anonieme oproep aan de politie. Destijds ,,had een man gebeld, Allah Akbar geroepen en verklaard dat hij alles ging opblazen bij de Eiffeltoren”, gaf een politiebron aan.

De Eiffeltoren is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Frankrijk. Vorig jaar trok het monument 6,2 miljoen bezoekers. Die kunnen een kaartje kopen voor de tweede verdieping (116 meter hoog) of helemaal naar de bovenste verdieping (276 meter hoog) tegen een hoger tarief.

De toren is ontworpen en werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Het complete bouwwerk is 317 meter hoog tot aan de top van de vlaggenstok, zonder de televisieantennes mee te rekenen. Met de in 2022 geplaatste DAB+-antennes is de toren 330 meter hoog.

