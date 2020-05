Eerwraak om ‘vulgair’ filmpje: Pakistan schrikt van moord op zoenende vrouwen

Het ene meisje werd vermoord door haar vader, het andere door haar broer, melden Pakistaanse media. Het zou gaan om eerwraak. De dubbele moord werd vorige week gepleegd niet lang nadat een video van de zoenpartij van een jaar geleden door iemand online was gezet en binnen de kortste keren viraal ging in Pakistan.



Die schande zou ondraaglijk zijn geweest voor de zeer conservatieve familie, aldus een politiewoordvoerder. De zoenende man in de video, de eigenaar van de telefoon waarop hij is gefilmd en familieleden van de vrouwen zitten inmiddels ook in hechtenis.

Talibangebied

De jonge vrouwen van 16 en 18 werden doodgeschoten in het dorp Shamplan, op de grens van de zeer conservatieve stamdistricten Noord- en Zuid-Waziristan in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. Dit moeilijk toegankelijke gebied stond onder controle van de taliban. ,,De verdachten hebben bekend”, aldus een politiewoordvoerder op de Pakistaanse televisie.



De 52 seconden durende video zou al een jaar geleden zijn gemaakt maar werd een paar weken geleden plots online gezet. Volgens de de Britse omroep BBC, die de video heeft gezien, is daarin een 28-jarige man ergens in een afgelegen gebied op stap met drie gesluierde vrouwen.



Twee van hen worden door hem gekust. De man in de video zou getrouwd zijn en vader van twee kinderen. Hij wordt nu beschuldigd van het maken en verspreiden van een ‘vulgaire’ videoclip. De derde vrouw in de clip zou volgens de politie de vrouw zijn van de vermoedelijke moordenaar. Zij is ondergedoken.

