Eerste vulkaanuitbarsting in 50 jaar op Canarisch eiland, TUI-toestel met vertraging geland

Time top 100: Nederland­se klimaatad­vo­caat Cox bij meest invloedrij­ke personen van 2021

15 september De Limburgse advocaat die Shell dit voorjaar op de knieën kreeg in de rechtszaak over de vermindering van de CO2-uitstoot, is door het Amerikaanse tijdschrift Time opgenomen in de top 100 van invloedrijkste mensen van 2021. Naast Roger Cox staan ook eurocommissaris Frans Timmermans en KNMI-klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh in de toonaangevende ranglijst.