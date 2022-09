Eerste toespraak van koning Charles III: ‘Darling mama, dank voor uw liefde en toewijding’

In een eerder vandaag opgenomen videoboodschap sprak Charles ook zijn liefde uit voor Harry en Meghan ‘die overzees hun leven vormgeven'. Hij noemde zijn moeder een inspiratie voor velen. ,,Ze hield haar beloften. Haar toewijding was rotsvast: in tijden van vreugde en verdriet. Er wordt diep gerouwd om haar.” De nieuwe koning gaf aan dat hij het volk levenslang zal dienen. ,,Met loyaliteit, liefde en respect", aldus de nieuwe koning.

Verder liet hij weten dat hij zijn zoon William heeft benoemd tot prins van Wales. Die titel droeg hij zelf, voor hij koning werd door het overlijden van zijn moeder Elizabeth. Traditiegetrouw draagt de koning of koningin die titel over.

Volledig scherm Koning Charles III spreekt de natie toe. © AP

Charles roemde zijn moeder om het feit dat zij een ‘liefhebber van traditie en vooruitgang was, iets wat onze landen zo mooi maakt'. ,,Zij zag het beste in mensen en riep warmte en genegenheid op", aldus haar zoon. Hij memoreerde ook aan het moment dat Elizabeth de troon besteeg. ,,Dat was in de naschokken van de Tweede Wereldoorlog. Nu leven we in een multiculturele samenleving. De instituten zijn veranderd. Ons land en het Gemenebest hebben welvaart gekend, daar ben ik trots op. Onze waarden zijn altijd hetzelfde gebleven.”

Charles III beloofde de rest van zijn leven de grondwet van zijn land te handhaven. ,,Waar u ook woont, in het Verenigd Koninkrijk of elders, en wat uw geloof of achtergrond ook is, ik zal u trouw blijven dienen.” Tegelijkertijd zal de nieuwe koning minder tijd hebben voor de goede doelen die hij altijd steunde en waar hij zoveel om gaf, maar dat belangrijke werk is in goede handen en gaat door, aldus Charles III.

‘Darling mama’

Aan het einde van zijn boodschap zei hij: ,,Over iets meer dan een week komen we samen om mijn dierbare moeder te ruste te leggen. We moeten kracht ontlenen aan haar lichtend voorbeeld. Onze dierbare moeder die aan haar laatste grote reis begint om zich bij mijn lieve vader te voegen. Dank voor al uw liefde en toewijding voor ons en alle families van alle landen. Moge vluchten van engelen u tot uw rust toezingen.”

Morgen 11.00 uur officieel koning

Morgenochtend om 11.00 uur Nederlandse tijd begint de ceremonie waarin de Accession Council - de toetredingsraad - Charles officieel tot koning benoemt. Een uur later volgt de publieke aankondiging vanaf een balkon van het paleis. Charles was al koning op het moment dat Elizabeth stierf, maar de raad bevestigt de opvolging formeel. Daarna wordt Charles III ook vanaf het balkon van Buckingham Palace en op Trafalgar Square uitgeroepen tot koning.

Volledig scherm Koning Charles III met zijn vrouw Camilla. © ANP / EPA Olivier Hoslet

