Eerste staat VS verbiedt kinderen gebruik TikTok en Insta zonder toestemming ouders

Eerder deze maand nam de wetgevende macht van Utah de maatregel aan, ondanks tegenstand van de techindustrie en experts op het gebied van burgerrechten, schrijft The New York Times .

Het is de eerste wet op staatsniveau in Amerika die het gebruik van social media verbiedt aan personen onder de 18, zonder de expliciete toestemming van ouders of voogden. De nieuwe maatregel zorgt er ook voor dat ouders in Utah toegang krijgen tot posts, berichten en antwoorden van hun kinderen. Bovendien kunnen minderjarigen van 10.30 uur tot 18.30 uur niet in hun socialemedia-accounts, dit wordt een standaardinstelling die alleen een ouder of voogd kan aanpassen.