Eerste Republikein bindt strijd aan met Trump voor verkiezingen van 2020

FOTOSERIE In beeld: De No­tre-Da­me brand

15 april In de beroemde kathedraal Notre-Dame in Parijs is vanavond rond tien voor zeven brand uitgebroken. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. De torenspits en het dak zijn daarbij ingestort. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling en is van zeer ver waar te nemen.