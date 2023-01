Eerste raketlancering vanuit West-Europa mislukt, raket niet in baan om de aarde gebracht

De eerste raketlancering vanuit West-Europa is mislukt. In de nacht van maandag op dinsdag hadden er voor het eerst satellieten vanuit het Verenigd Koninkrijk in een baan rond de aarde moeten worden gebracht, maar kort na de lancering meldde het ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit problemen.

Volgens Virgin is er iets misgegaan met de draagraket LauncherOne die met behulp van een omgebouwd Boeing-vliegtuig gelanceerd had moeten worden boven de Atlantische Oceaan. Over de oorzaak is nog niks bekend. ,,We evalueren de informatie’’, zo laat Virgin weten.

De missie was al ver gevorderd voordat zich technische problemen voordeden. De Boeing 747 met de naam Cosmic Girl, was om 23.17 uur (Nederlandse tijd) opgestegen vanuit Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, onder applaus van ongeveer 2000 toeschouwers. Boven de Atlantische Oceaan liet de Cosmic Girl een raket los, de LauncherOne, op een hoogte van iets meer dan 10 kilometer. Dat gebeurde even na middernacht. In de LauncherOne zitten negen satellieten van zeven klanten.

Het is onduidelijk wat er met de lading satellieten is gebeurd. Het vliegtuig Cosmic Girl keerde probleemloos met de bemanning terug naar het vliegveld in Cornwall.

Virgin Orbit is een ruimtevaartbedrijf van zakenman Richard Branson. De Britse minister van Wetenschap, George Freeman, noemde de lancering een historisch moment. ,,Ervan uitgaande dat alles volgens plan verloopt, hebben we de Europese ruimterace gewonnen en zijn we het eerste land dat satellieten vanuit Europa lanceert’’, zei hij voor het opstijgen tegen persbureau Reuters. ,,We geven vanavond een sterk signaal af dat we van plan zijn een macht te zijn in de ruimte-economie van morgen.’’

