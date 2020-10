Eerste publieke toespraak van Trump na coronabesmetting: ‘Ik voel me geweldig’

VIDEO Trump maakt ererondje langs fans voor ziekenhuis, arts Walter Reed spreekt van ‘waanzin’

5 oktober De Amerikaanse president Donald Trump is voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname weer in het openbaar verschenen. Hij stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto bij het Walter Reed-ziekenhuis en reed een rondje langs zijn aanhangers. Op beelden is te zien dat hij met een mondkapje op vanachter het raam naar buiten zwaait.