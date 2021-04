Eerste Palestijnse verkiezingen in vijftien jaar uitgesteld

,,We hebben besloten om de verkiezingen uit te stellen totdat de deelname van ons volk in Jeruzalem is gegarandeerd’’, zei Abbas in een toespraak voor de Palestijnse televisie. Eerder op de avond zei Abbas al in een bijeenkomst met Palestijnse bestuurders dat hij de stembusgang alleen wil laten doorgaan als Palestijnen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem ook mee kunnen stemmen. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad, maar Israël ziet heel Jeruzalem als zijn onverdeelde hoofdstad.