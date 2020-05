Eerste nieuwe besmetting sinds maand in corona-bakermat Wuhan

Ruim 30 arresta­ties in ‘poging president Venezuela te ontvoeren’

9:43 In Venezuela zijn al 34 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging president Nicolás Maduro te ontvoeren en naar een ander land over te brengen. Maduro kondigde dit weekend op de tv aan dat er weer meer huurlingen zijn opgepakt. Hij riep daarbij de autoriteiten in plaatsen langs de kust ten noordwesten van de hoofdstad Caracas op te blijven zoeken naar huurlingen die zich er nog schuil houden. ,,We gaan die mensen die ons wilden vermoorden allemaal oppakken.’’