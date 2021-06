Eerste menselijke besmetting met vogelgriep H10N3 vastgesteld

Ruzie tussen Willem Engel en topviro­loog Van Ranst escaleert, aangifte van smaad en laster

28 mei Het aanhoudende conflict tussen coronascepticus Willem Engel en de Belgische topviroloog Marc van Ranst dijt steeds verder uit. Na een reeks beschuldigingen over en weer ligt er nu ook een aangifte van smaad en laster op tafel. Die komt van Willem Engel, omdat hij vindt dat Van Ranst hem in de media vergelijkt met een terrorist en een virusontkenner. De topviroloog is zich van geen kwaad bewust. ,,Ik heb hem mafkees genoemd, en daar neem ik geen letter van terug.”