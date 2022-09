Eerste kernreactor Doel definitief stopgezet, ontmanteling gaat 18 jaar duren

DOEL - Na precies veertig jaar dienst wordt de Belgische kernreactor Doel 3 definitief stopgezet en begint een jarenlang proces van ontmanteling. Het is de eerste Belgische kernreactor waar in het kader van de kernuitstap de stekker uit wordt getrokken.

Rond 21.00 uur vrijdagavond wordt de reactor van het stroomnet afgekoppeld. Dat gebeurt na een lange voorbereiding, die is ingezet nadat in 2003 was besloten het gebruik van kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie af te bouwen.

Zeven kernreactoren

België telt in totaal zeven kernreactoren. Vanwege de onzekerheid over stroomleveranties door de Russische invasie van Oekraïne heeft de Belgische regering inmiddels aangekondigd dat de sluiting van de twee jongste reactoren met tien jaar wordt uitgesteld. Maar voor Doel 3 kan de klok niet meer terug. De ontmanteling gaat naar verwachting 1 miljard euro kosten.

Doel 3 werd in bedrijf genomen in 1982 en maakt deel uit van een kerncentralepark met vier reactoren aan de linkeroever van de Schelde. Ze liggen vlak bij het dorpje Doel en hemelsbreed nog geen 5 kilometer van de grens met Nederland. Volgens een onderzoek van het tijdschrift Nature ligt Doel in het dichtstbevolkte gebied van Europa. De andere drie centrales liggen in Tihange in de provincie Luik.

‘Scheurtjescentrale’

In 2012 werden waterstofvlokken in de stalen wanden van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 ontdekt. In de volksmond werden ze daarna omgedoopt tot ‘scheurtjescentrales’. Het duurde tot 2015 voordat de nucleaire waakhond FANC uitbater Engie toestemming gaf om ze weer op te starten. Voor de ontmanteling van alle zeven reactoren heeft Engie in totaal 6,3 miljard euro opzijgelegd.

De ontmanteling van Doel 3 gaat minstens achttien jaar duren. Eerst wordt de reactor opengemaakt en worden de 157 splijtstofstaven eruitgehaald en overgebracht naar een soort bunker, om daar circa vijf jaar onder water af te koelen. Daarna wordt de splijtstof in speciale containers opgeslagen. Intussen begint ook de ontsmetting van het reactorgebouw, het in stukken zagen van onderdelen en ten slotte de sloop van het gebouw.