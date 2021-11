Eerste Irakezen vertrekken vrijwillig met evacuatievlucht uit Belarus

Zo’n 430 Iraakse migranten - voornamelijk Koerden - hebben vandaag op het vliegveld van de Belarussische hoofdstad Minsk ingecheckt voor een speciale evacuatievlucht van Iraqi Airways. Vanmiddag vliegt het toestel naar Erbil en Bagdad, meldt Majid al-Kilani, de Iraakse consul in Rusland.



De migranten strandden in Belarus, omdat ze de zwaarbewaakte grens met Polen niet kunnen oversteken. Ze hebben de hoop opgegeven de Europese Unie nog binnen te komen. Het is de eerste grote groep die geëvacueerd wordt in de al maanden durende, explosieve grenscrisis.



De evacuatie doet de hoop op een oplossing van het conflict tussen de EU en Belarus opleven. Al maanden zitten naar schatting 4000 migranten vast in het Belarussische grensgebied. Ze proberen wanhopig via de bossen de zwaarbewaakte grenzen met Polen, Litouwen en Letland over te steken, om zo de Europese Unie binnen te komen. Onder hen veel Koerden uit Irak en Syrië. De migranten die zich vandaag op het vliegveld meldden voor terugkeer beschrijven de barre omstandigheden, zoals de vrieskou in de bossen en geweld van grenswachten. Hulporganisaties zeggen dat in deze grenscrisis al zeker 11 doden en vele gewonden zijn gevallen.