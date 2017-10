Eerste bewegende beelden van ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel

Tot nu toe verschenen er in de pers enkel statische foto’s van de man die naar alle waarschijnlijkheid ‘De Reus’ was van de Bende van Nijvel. VTM Nieuws dook in het eigen archief en vond nu ook bewegende videobeelden waarop Christiaan B. duidelijk te zien is. De Reus werd in 2000 wandelend gefilmd in het kader van een klopjacht op een bij een overplaatsing ontsnapte gangster. Christiaan B. stapte na de politiehervorming een jaar later over naar de politie van Aalst, waar hij tot 2010 aan de slag bleef.