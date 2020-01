Eerste besmetting met nieuw coronavirus in Zuid-Korea, 200 Chinezen met longontsteking

De 35-jarige vrouw bleek zondag op het vliegveld van Incheon koorts en ademhalingsproblemen te hebben en is onder quarantaine geplaatst, meldt persbureau Yonhap. Uit onderzoek bleek dat ze is besmet met het nieuwe virus, dat ook al is opgedoken in China, Thailand en Japan en in verband is gebracht met drie sterfgevallen.



De gezondheidsdienst meldt dat medepassagiers van de vrouw en bemanningsleden van het vliegtuig worden gecontroleerd. Premier Chung Sye-kyun heeft opdracht gegeven alle mogelijke maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Longontsteking

Vandaag werd bevestigd dat meer dan 200 mensen longontsteking hebben gekregen door het nieuwe virus. Vrijdag meldden de autoriteiten nog dat het er 59 waren. Van de 198 patiënten in Wuhan zijn er 3 overleden en 25 genezen.



Het nieuwe coronavirus wordt gevreesd omdat het verwant is aan het virus dat SARS veroorzaakt. Aan die ziekte overleden in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen in 37 landen na een uitbraak in China. Er is nog weinig bekend over waar het nieuwe virus vandaan komt, hoe makkelijk het zich verspreidt en hoe gevaarlijk het is.

Chinees Nieuwjaar