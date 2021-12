Eerlijke vinder van juwelenschat op Mont Blanc krijgt na acht jaar eindelijk zijn deel

De andere helft is voor de lokale autoriteiten in Chamonix, verklaarde burgemeester Eric Fournier zaterdagavond aan het Franse persbureau AFP. Hij zei ‘erg blij’ te zijn dat de zaak tot een goed einde is gebracht, in het bijzonder voor de alpinist. De burgervader prees hem voor zijn ‘integriteit’ bij het aangeven van zijn vondst bij de politie, zoals de Franse wet voorschrijft.

De alpinist, die anoniem wil blijven, beklom in 2013 de Boissongletsjer van de Mont Blanc. Tijdens zijn tocht stuitte hij op een metalen kist. Er zaten 49 zakjes in met het opschrift ‘Made in India’. Ze bevatten allemaal edelstenen. Hij nam ze mee en meldde zich na zijn klim bij de politie in Albertville.

De Franse autoriteiten verklaarden dat zij er alles aan zouden doen om de rechtmatige eigenaar van de schat te vinden, maar dat leverde niks op. De Franse wetgeving bepaalt dat de vondst moet worden verdeeld tussen de vinder en de eigenaar van het grondgebied als de rechtmatige eigenaar na twee jaar niet is gevonden. Waarom dat pas nu gebeurde, is niet duidelijk.

Vliegtuigcrash

De schat wordt in verband gebracht met de crash van een Air India-toestel op de Mont Blanc, in 1966. De Franse autoriteiten denken dat de edelstenen afkomstig zijn van vlucht 101 die op 24 januari onderweg was van Mumbai naar Londen met een tussenstop in onder andere Genève. De piloot moest na het passeren van de 4808 meter hoge Mont Blanc de daling naar de Zwitserse stad inzetten maar deed dat al eerder in de veronderstelling Europa's hoogste berg al te zijn gepasseerd. Het vliegtuig crashte op de Rocher de la Tournette (4.750 meter). Alle 106 passagiers en 11 bemanningsleden werden gedood. Onder de slachtoffers bevond zich ook Homi Jehangir Bhabha, de pionier van het Indiase nucleaire programma.

In de loop der jaren vonden klimmers regelmatig puin, bagage en menselijke resten van de Boeing 707. In september 2012 nam India een zak diplomatieke post in beslag van het toestel, dat op 24 januari 1966 neerstortte op de zuidwest-flank van de Mont Blanc.

