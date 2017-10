Eenzame Theresa May met bloempotten mikpunt van spot

Heel wat internetgebruikers lijken het kiekje te zien als een metafoor voor de onderhandelingen over de brexit op de EU-top. Op de afbeelding die inmiddels viraal is gegaan, is te zien hoe de Britse politica met neergeslagen blik en schijnbaar in gedachten verzonken alleen aan een grote tafel zit, die versierd is met vier bloempotten.



In werkelijkheid wacht May op de komst van Europees president Donald Tusk, met wie ze een vergadering heeft. Dat is echter niet hoe de Britten het zien: zij legden al snel de link met de politieke situatie waarin de Britse premier zich bevindt. Op een EU-top in Brussel probeert ze een goede positie buiten de EU uit te onderhandelen.