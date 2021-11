‘Eenzame’ rapper die op optocht VS inreed was pas vrij, dansgroep rouwt om oma’s

5 dodenDe Amerikaan die met zijn voertuig inreed op een kerstoptocht in de Amerikaanse stad Waukesha (Wisconsin) was pas een paar dagen op vrije voeten. Het gaat om de 39-jarige Darrell Brooks uit Wisconsin, een amateur-rapper met een crimineel verleden. Brooks mocht afgelopen vrijdag na het betalen van een borgsom van 1000 dollar naar huis, wel met een verbod op het dragen van wapens.

De enige verdachte van het bloedbad had naar verluidt niet de intentie om een aanslag te plegen. Er is geen bewijs voor terrorisme, aldus de politie na het drama met vijf doden. Brooks, volgens de politie een eenzame man, scheurde in zijn SUV door de stad na een melding van ‘huiselijk geweld’. Hij ramde dwars door de barricades die de politie bij de parade had neergezet.

Roekeloos gedrag

De politie kon de verdachte bestuurder in de buurt arresteren. Hij wordt vervolgd voor vijfvoudige moord. De doden hadden een leeftijd van 52 tot 81 jaar. Onder hen bevinden zich leden van de Milwaukee Dancing Grannies, die al jaren een vast onderdeel zijn van de kerstparade. ‘Onze groep deed waar ze van hielden, optreden voor menigten in een parade en een glimlach op gezichten van alle leeftijden toveren’, schrijft de groep in een verklaring op Facebook. ‘Degenen die stierven waren extreem gepassioneerde oma’s.’

Volgens de politie raakten 48 personen gewond, onder wie achttien kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. ,,De verwondingen varieerden van schaafwonden in het gezicht en gebroken botten, tot ernstig hoofdletsel. Zes van deze patiënten werden gisteravond naar de operatiekamer gestuurd en twee extra patiënten ondergaan vandaag operaties”, aldus het ziekenhuis gisteren. Zorgverleners beschrijven het bloedbad als een van de grootste massale ongevallen met kinderen in de recente geschiedenis van Wisconsin, aldus BBC.

De vermeende dader was op 19 november op vrije voeten gekomen nadat iemand anders de borgsom van 1000 dollar (bijna 900 euro) cash had betaald. Drie dagen later reed hij in op de kerstparade van Waukesha. Hierbij werd hij niet achtervolgd door de politie. De man heeft volgens Amerikaanse media een uitgebreid strafregister, met een recente aanklacht voor mishandeling, huiselijk geweld en roekeloos gedrag. Hij mocht na het betalen van de borgsom naar huis, de politie erkent nu dat het bedrag van 1000 dollar ‘ongepast laag was’, schrijft CNN.

Bekende van politie

Bij het eerdere incident maakte Brooks ook al gebruik van een auto om letsel te veroorzaken. Op 2 november reed de rapper een vrouw aan op de parkeerplaats van een tankstation. Aanklagers dienden vijf aanklachten in met betrekking tot het incident, waaronder het hinderen van een officier en het roekeloos in gevaar brengen van de veiligheid. Brooks werd bovendien beschuldigd van het overtreden van zijn voorwaardelijke vrijlating, omdat hij al op borgtocht vrij was van nóg een incident, waarbij hij werd beschuldigd van wapenbezit.

In een nieuwe verklaring erkenden de autoriteiten dat de borgsom voor Brooks veel te laag was, gezien zijn eerdere overtredingen. ,,De borgsom in deze zaak was ongepast laag in het licht van de aard van de recente aanklachten en de hangende aanklachten tegen de heer Brooks”, aldus justitie.

Sociale media

De autoriteiten onderzoeken momenteel sociale media en andere digitale platforms om de toedracht van het drama te achterhalen. Tot dusver hebben de onderzoekers geen reden om aan te nemen dat er enig verband is met radicalisering of extremisme.

Ook zou er geen relatie zijn met de vrijspraak van Kyle Rittenhouse vorige week in Kenosha, 80 kilometer van Waukesha. Rittenhouse had op een antiracismebetoging twee personen doodgeschoten, naar eigen zeggen uit zelfverdediging.

Kerstparade

De kerstparade in Waukesha, een stad met ongeveer 72.000 inwoners ten westen van Milwaukee, wordt traditioneel elk jaar gehouden op de zondag voor Thanksgiving en bevat praalwagens, dansers en fanfares. Het thema van dit jaar was ‘comfort en vreugde’.

