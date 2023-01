Een van de rijkste mensen ter wereld beschuldigd van ‘grootste oplichting in bedrijfsgeschiedenis’

In de lijst met rijkste mensen ter wereld schoot de Indiase zakenman Gautam Adani (60) pijlsnel omhoog. Maar nu beschuldigt het bekende Amerikaanse onderzoeksbureau Hindenburg Research de ondernemer in een rapport van de ‘grootste oplichting in de bedrijfsgeschiedenis’.

Gautam Adani (60) zag zijn fortuin het afgelopen jaar pijlsnel stijgen. Zijn vermogen werd in september geschat op 146,8 miljard dollar, waardoor hij in de lijst met rijkste mensen ter wereld zelfs even over Amazon-baas Jeff Bezos heenging. Hij moest alleen nog Tesla-baas Elon Musk laten voorgaan.

De Indiase zakenman is actief in verschillende sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Onder meer de forse stijging van de prijs van steenkool heeft het afgelopen jaar zijn fortuin flink laten groeien. Alleen al in 2022 nam het toe met minstens 70 miljard dollar.

Shortselling

Nu heeft Hindenburg Research de magnaat echter in het vizier met een vernietigend rapport. Hindenburg is een berucht financieel onderzoeksbureau met focus op activistische shortselling. Shortsellers speculeren op de koersdaling van bedrijven waarvan ze vermoeden dat ze er slecht voorstaan. Eerder betichtte Hindenburg elektrische autobouwer Nikola van fraude, waarna topman Trevor Milton moest opstappen.

Het rapport van Hindenburg spreekt klare taal en beschuldigt Adani van de ‘grootste zwendel in de geschiedenis van het bedrijfsleven’. Volgens het onderzoeksbureau is er al tientallen jaren sprake van ‘aandelen­manipulatie en boekhoudfraude’. Ze beschuldigen de groep ook van corruptie, misbruik van overheidsgeld, vreemde geldstromen, vervalste resultaten, ongepast gebruik van belastingparadijzen en een gebrek aan controle.

Neerwaarts risico van 85 procent

Hindenburg zegt dat aan het rapport een 2-jarig onderzoek vooraf is gegaan. Het bureau sprak met tientallen voormalige topmanagers, onderzocht duizenden documenten en ging ter plaatse in een half dozijn landen. ,,Zelfs als je ons onderzoek negeert en enkel kijkt naar de financiële gegevens is er voor de zeven belangrijkste onderdelen van het bedrijf een neerwaarts risico van 85 procent”, klinkt het fors.

In een reactie op het nieuws ging de aandelenkoers van verschillende Adani-bedrijven woensdag omlaag, waardoor meer dan 10 miljard euro aan beurswaarde in rook opging.

De Adani Group laat weten dat het juridische acties plant tegen onderzoeksbureau Hindenburg.

Volledig scherm De Indiase industrieel Gautam Adani (60) zou niet helemaal zuiver op de graat zijn. © AFP