Een miljoen euro voor gouden tip in moordzaak Maltese journaliste

De Maltese regering is naar eigen zeggen vastbesloten om de moord op te helderen en de daders voor de rechtbank te brengen. Caruana Galizia had in de lente van dit jaar onder meer een schandaal blootgelegd rond de zogenaamde Panama Papers. Daarbij beschuldigde ze ook medewerkers van premier Joseph Muscat, die rekeningen geopend zouden hebben in Panama om onder meer smeergeld over te maken vanuit Azerbeidzjan.

Galizia was een held van de lokale bevolking, maar ze was ook een vrouw die bewust actie voerde en zonder schroom buiten de traditionele journalistieke lijntjes kleurde. Ze vocht in het openbaar talloze vetes uit.

Zondag komen in de Maltese hoofdstad Valletta duizenden mensen op straat voor een snelle opheldering van de moord en tegen corruptie in het politieke systeem. De aanslag is wereldwijd veroordeeld. Critici verwijten de regering in Malta dat het systeem volledig aangetast is door corruptie. Ook zou de maffia de Maltese samenleving geïnfiltreerd zijn.

Geschokte reactie paus Franciscus

Zelfs Paus Franciscus heeft zich gevoegd bij het koor dat zijn afschuw over de moord heeft uitgesproken. De kerkleider stuurde de overwegend katholieke eilandstaat vrijdag een bericht waarin hij zijn medeleven uitspreekt.

Pausen brengen vaak hun condoleance over na natuurrampen met veel slachtoffers of het overlijden van prominente wereldleiders. Het is uitzonderlijk dat zoiets gebeurt na de dood van een privépersoon.

Franciscus betuigde zijn deelneming door te schrijven dat hij 'bedroefd is door de tragische dood' van Caruana Galizia en dat hij 'op dit moeilijke moment' bidt voor haar en haar familie, de bevolking van Malta en het land als geheel.

De paus adresseerde zijn blijk van medeleven aan Charles Scicluna. Deze werkte lang in het Vaticaan en keerde in 2012 naar Malta terug om aartsbisschop van Valletta te worden. Scicluna veroordeelde de 'brute moord' meteen en riep op tot 'eensgezinde vastberadenheid om de ware democratie te bevorderen'.