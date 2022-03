Een maand oorlog: 9,5 miljoen verjaagden en andere kille cijfers

Vluchtelingen

De vluchtelingencrisis is in Europa de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Aantal inwoners Oekraïne voor de oorlog: 44 miljoen.

Oekraïners dat land is ontvlucht: 3,6 miljoen.

Aantal ontheemden in het land zelf: ruim 6 miljoen.

Polen heeft tot nu toe de meeste vluchtelingen opgenomen: 2,1 miljoen.

Aantal Oekraïners in Nederland: 13.500. Het daadwerkelijke aantal ligt hoger, want vluchtelingen die bij particulieren en familie zijn opgevangen, zijn nog niet allemaal in beeld. Er hebben zich inmiddels 5620 Oekraïners ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het kan hierbij gaan om zowel mensen die in de noodopvang zitten als om mensen die zelf onderdak hebben gevonden. Gemeenten hebben 26.000 opvangplaatsen gereed.