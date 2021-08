Een jaar na de ontploffing in Beiroet: ‘Mijn koelkast is nog steeds leeg’

Pfizer en Moderna verhogen prijzen coronavac­cins voor EU, 'omdat ze beter werken dan andere’

1 augustus Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben de prijzen voor hun coronavaccins verhoogd in een nieuwe deal met de Europese Unie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De prijs voor een vaccin van Pfizer was 15,50 euro en is nu 19,50 euro. Moderna verhoogde de prijs van 19 euro naar 21,50 euro. Een bron vertelt de Financial Times dat de farmaceuten meer geld vragen, omdat hun vaccins beter werken dan die van concurrenten.