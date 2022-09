Een dode en acht vermisten na crash watervliegtuig nabij Seattle

Gepensio­neer­de agent krijgt 10 jaar cel voor ‘groot aandeel’ in bestorming Capitool

Een gepensioneerde politieagent uit New York moet tien jaar de gevangenis in vanwege zijn deelname aan de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. De 56-jarige Thomas Webster heeft zich schuldig gemaakt aan ‘een aanval op de democratie’ en dat wordt hem extra kwalijk genomen vanwege zijn werkende leven als gerechtsdienaar. Het is de hoogste straf die een rechter heeft opgelegd vanwege de Capitool-bestorming op 6 januari 2021.

2 september