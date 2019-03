‘Eddy Merckx onder de duiven’ verkocht voor meer dan één miljoen euro

De Belgische duif Armando, ook wel de ‘Eddy Merckx onder de prijsduiven’ genoemd, is geveild voor 1.252.000 euro. Daarmee is de duif de duurste ter wereld. Het vorige record voor een duif stond op 400.000 euro.

Drie dagen geleden werd al duidelijk dat Armando op de veiling in het West-Vlaamse Ingelmunster hoge ogen zou gooien. ,,Het eerste bod op Armando was vorige week maandag 200 euro”, zei (inmiddels voormalig) eigenaar Joël Verschoot toen tegen Het Laatste Nieuws. ,,Amper drie minuten later stond de teller al op 300.000 euro.’’ En niet veel later gingen de biedingen ruim voorbij de 400.000 euro, waardoor duidelijk werd dat Armando de duurste prijsduif ter wereld zou worden.

‘Een racewonder’ en ‘de beste lange afstand-prijsduif van België’. Dat is hoe duif Armando op de veilingsite werd omschreven. ,,Voor mij is mijn broodje gebakken ja”, vertelde Joël eerder aan Focus WTV over de aanstaande verkoop. ,,Ik heb heel mijn leven dag en nacht gewerkt, en ik heb nooit kunnen verdienen wat ik nu in twee weken verdien. En dat is het plezantste van de zaak.”