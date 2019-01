Eco-ramp in Australië: opnieuw honderdduizenden dode vissen

In het zuidoosten van Australië zijn gisteren honderdduizenden dode vissen aangetroffen. Minder dan een maand geleden stierven in het stroomgebied van de Darling- en Murray-rivieren naar schatting al een miljoen vissen. De federale regering ziet de hittegolf met temperaturen tot wel 49 graden als boosdoener.

Volgens inwoners van de plaats Menindee in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales waren de dode vissen van gisteren vooral ‘jonge knokige brasems’ en goud- en zilverbrasems. Ze drijven op hun rug en vormen ‘een wit tapijt’ in beide rivieren. Hun stroomgebied is de belangrijkste landbouwregio in Australië en bestrijkt duizenden kilometers in verschillende deelstaten.

De federale regering schrijft de ecologische ramp toe aan de droogte maar deskundigen en bewoners zien ook een verband met vervuiling en systematische wateronttrekking door landbouwers. Wetenschappers wijten de massale vissterfte aan een combinatie van de lage waterstand, gebrek aan zuurstof in het water en de sterke algengroei die dat veroorzaakt.

Topje van ijsberg

Inspecteurs van het ministerie van primaire industrie (die grondstoffen en voedsel produceert) van de de deelstaat, hebben de natuurramp met eigen ogen geconstateerd. ,,We vrezen een nieuwe vissterfte in beide rivieren omdat we een groot aantal vissen in nood hebben geïdentificeerd, de temperaturen de komende dagen opnieuw flink stijgen en er geen regen in aantocht is”, zei het ministerie in een verklaring.

De deelstaatminister die de waterlopen in Nieuw-Zuid-Wales in zijn portefeuille heeft, verklaarde tegenover de Australische publieke omroep ABC dat er geen alternatieven meer voorhanden zijn na de installatie van beluchtingsinstallaties in beide rivieren. ,,Het enige dat de situatie echt zou veranderen, is de komst van zoet water in het stroomgebied en dat is op dit moment niet mogelijk”, zei Niall Blair.

Januari is traditioneel een warme maand in Australië maar het binnenland in het oosten wordt al weken geteisterd door droogte en hittegolven. De extreem hoge temperaturen verergeren de situatie.