ECB grijpt weer in om economische pijn te verzachten

Ambassa­deur: ‘Honderden Nederlan­ders vast in Argentinië’

18 maart Op dit moment zitten nog zeker 400 Nederlanders vast in Argentinië vanwege het coronavirus. Zij kunnen het land niet uit. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur Roel Nieuwenkamp zojuist laten weten op een lokale radiozender in de hoofdstad Buenos Aires. ,,Met man en macht zijn wij bezig om zoveel mogelijk Nederlanders te helpen. De ambassade is overbelast op dit moment.”