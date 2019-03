Earth Hour: wereldsteden hullen zich in duisternis voor het klimaat

In Hongkong zijn de gebouwen langs Victoria Harbour sinds 20.30 uur lokale tijd in duisternis gehuld. De populaire toeristenattractie Symphony of Light, een spectaculaire licht- en geluidsshow langs de haven van de metropool, is voor vanavond afgelast.



Meer dan 3000 bedrijven in Hongkong hebben zich aangemeld voor Earth Hour dit jaar, meldt de lokale website van natuurfonds WWF, de organisator van Earth Hour. Iconische wolkenkrabbers als die van de Bank of China en de centraal gelegen toren van de Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) zijn donker.



In de Taiwanese hoofdstad Taipei is het hoogste gebouw van het eiland compleet donker. Tapei 101 en de omliggende gebouwen deden ter ere van Earth Hour de verlichting uit. Earth Hour, dat begon in Sydney in 2007, heeft zich uitgebreid naar ruim 180 landen en kent inmiddels tientallen miljoenen deelnemers.