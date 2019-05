Durf jij het aan? Deze escaperoom staat helemaal in teken van horrorfilmreeks Saw

Belgisch bedrijf moet zelf rondbellen om te ontdekken waar gewonde chauffeur is

14:18 De Belgische vrachtwagenchauffeur (58) die vanochtend op de A12 op zijn voorganger knalde, ligt in het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. De man raakte bij het ongeluk bekneld in zijn vrachtwagen, maar kon nog wel zijn werkgever bellen. Vervolgens bleef het echter stil en wist de werkgever lange tijd niet naar welk ziekenhuis de man was vervoerd.