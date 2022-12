Duizenden Kosovaren kunnen niet naar huis door sluiting grenspost, Moskou steunt Servië

updateKosovo heeft vandaag de grootste grensovergang met Servië gesloten nadat demonstranten deze aan Servische zijde hadden geblokkeerd. De Serviërs wilden daarmee steun betuigen aan hun etnische verwanten in Kosovo, die weigeren de onafhankelijkheid van het land te erkennen. Duizenden Kosovaren die in Europa werken, kunnen nu niet terugkeren naar huis voor de vakantie.

De Servische demonstranten blokkeerden de overgang bij Merdare met vrachtwagens en tractoren, melden media in Belgrado. ‘Als je Servië al bent binnengekomen, moet je andere grensovergangen gebruiken of door Noord-Macedonië reizen’, schrijft het Kosovaarse ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn Facebookpagina.

Merdare is de belangrijkste grensovergang van Kosovo voor vrachtvervoer. Twee andere grensovergangen zijn al sinds 10 december dicht door vergelijkbare protesten aan Kosovaarse zijde. Daardoor zijn er nog slechts drie plekken open voor grensverkeer.

Het Servische protest volgde enkele uren nadat de regering had aangekondigd dat het Servische leger in de hoogste staat van paraatheid is. De spanningen tussen beide landen lopen al weken op.

Etnisch verdeeld

Ongeveer 50.000 Serviërs die in het etnisch verdeelde noorden van Kosovo wonen, weigeren de regering in Pristina of de status van Kosovo als een van Servië gescheiden land te erkennen. Ze hebben de steun van veel Serviërs in Servië en de regering in Belgrado.

Moskou steunt het Servische beleid om zijn burgers in Noord-Kosovo te beschermen. Maar het Kremlin ontkent tegelijkertijd dat het Belgrado opstookt om de spanningen verder op te laten lopen, zoals een Kosovaarse minister claimt.

Pristina denkt dat Servië opzettelijk de stabiliteit in de grensregio op het spel zet. Belgrado heeft inmiddels het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht en bereidt zich voor op verdere escalatie. Volgens Kosovo werkt Servië samen met Rusland om meer chaos te creëren, niet alleen in dat land maar op de hele Balkan.

Vernietigende invloed

Het Kremlin noemt die beschuldigingen onjuist en zegt dat het verkeerd is ‘om te zoeken naar een Russische vernietigende invloed’. ,,Servië is een soeverein land en natuurlijk beschermt het de rechten van Serviërs die dichtbij wonen onder zulke moeilijke omstandigheden, en natuurlijk reageert het fel als die rechten geschonden worden.”

Moskou zegt Servië te steunen bij de stappen die genomen worden en verwijst daarbij naar de ‘nauwe samenwerkingen en historische en spirituele banden’ tussen de twee landen. De Servische president Aleksandar Vucic zei dinsdag te blijven ‘vechten voor vrede en zoeken naar diplomatieke oplossingen’.

De Navo-missie in Kosovo heeft ook nog eens opgeroepen tot een dialoog tussen beide partijen om de spanningen af te laten nemen. De Navo greep in tijdens de oorlog in 1998-1999. Ze bombardeerde het toenmalige Joegoslavië en dwong zo de Joegoslavische troepen zich terug te trekken. De meeste Serviërs die toen in Kosovo woonden werden verdreven. Sindsdien is de Navo-missie aanwezig om de vrede te bewaren.

