Duizenden kerstmannen overspoelen Las Vegas

Duizenden Amerikanen hebben gisteren deelgenomen aan de Santa Run in Las Vegas. De jaarlijkse loop is bedoeld om geld in te zamelen voor Opportunity Village - een goed doel dat zich inzet voor geestelijk gehandicapten. De hardloopevenementen in kerstmanpak vinden niet alleen in de Verenigde Staten plaats. Zo kan het kerstmankostuum uit de kast worden gehaald om op 22 december mee te rennen in Dordrecht of al op 15 december in Haarlem.