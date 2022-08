Duizenden dollars opgehaald voor limonadeverkoper (11) die al zijn zakgeld verloor door oplichter

In Everett, een plaats vlak boven Seattle, wordt Jeremy beroofd. Met een briefje van 100 dollar wil de oplichter zijn limonade afrekenen. De jonge verkoper moet al zijn zakgeld bij elkaar schrapen om het wisselgeld, exact 85 dollar, terug te geven. Nadat de oplichter vertrokken is, komt Jeremy er bij het tankstation achter dat het briefje nep is. Niet alleen is hij opgelicht, hij is ook al zijn zakgeld kwijt.