Duizenden automobilisten van Griekse snelweg gered na sneeuwstorm

Sommige bestuurders zaten al ruim tien uur vast in hun voertuigen. Hulpdiensten evacueerden ruim 3500 mensen. Een deel van de gestrande reizigers is te voet weggegaan en heeft de auto achtergelaten. Zo’n 1200 auto’s staan nog vast op een ringweg bij de hoofdstad. Militairen hebben voedsel, water en dekens uitgedeeld.



Reddingsteams werkten ‘s nachts door om de besneeuwde wegen en snelwegen vrij te maken, maar verlate voertuigen belemmerden hun operaties. Gouverneur Ali Yerlikaya van Istanboel drong er bij automobilisten op aan om terug te keren naar hun voertuigen en deze te verplaatsen. Ook het leger werd ingezet om voedsel en water te leveren aan de gestrande weggebruikers.

Volledig scherm Een stel loopt langs een gevallen boom op een auto na de sneeuwstorm in Athene. © AP

Sommige weggebruikers besloten te lopen naar een nabijgelegen treinstation. Daar sprongen ze over de slagbomen aan de kant van de weg om het perron te bereiken, nadat ze de nacht in hun auto hadden doorgebracht. De treindienst was opgeschort, maar vanochtend kwam er een trein om de mensen op te halen die vanaf de snelweg het station wisten te bereiken.

Vrije dag

Griekenland is getroffen door een zware sneeuwstorm. Op sommige plekken werd meer dan 80 centimeter sneeuw gemeten. Delen van hoofdstad Athene zitten zonder stroom.



Autoriteiten hebben vandaag uitgeroepen tot vrije dag in Athene en omstreken, evenals op enkele Griekse eilanden. Overheidsgebouwen en veel bedrijven zijn daar gesloten. Supermarkten, apotheken en benzinestations zijn nog wel open. De overheid verwacht nog meer problemen door het weer.

Turkije

Andere landen langs de Middellandse Zee hebben ook last van forse sneeuwval. Op het vliegveld van de Turkse stad Istanboel bezweek gisteren het dak van een vrachtterminal door de sneeuw. De hevige sneeuwval leidt tot grote overlast in het land. Duizenden mensen zijn op de wegen in de problemen gekomen. Ook het luchtverkeer is deels ontregeld door het slechte weer.

Istanbul Airport, een van de drukste luchthavens van Europa, is sinds gisteren dicht. Er kan nu een beperkt aantal vliegtuigen landen. Er zijn volgens een woordvoerder geen plannen om dinsdag nog toestellen te laten vertrekken. Twee kleinere luchthavens in Istanboel zijn minder zwaar getroffen.

Het begon vorige week te sneeuwen in Turkije en de verwachting is dat er ook dinsdag veel sneeuw zal vallen in Istanboel en de rest van het land. Op de stranden van de badplaats Antalya, in het zuiden van Turkije, is voor het eerst in 29 jaar sneeuw gevallen.

Volledig scherm De stad Athene onder een dikke laag sneeuw. © AP

