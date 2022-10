Duizenden Australiërs geëvacueerd vanwege overstromingen

Primeur in Nederland: dankzij nieuwe technolo­gie kan bijna blinde man weer zien

Een bijna blinde man kan weer zien nadat in zijn oog een chip is geïmplanteerd. Hij is de eerste patiënt in Nederland die zo’n operatie met succes heeft ondergaan. In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ze opgetogen, maar onafgerond internationaal wetenschappelijk onderzoek staat vooralsnog niet toe dat ze het nu al van de daken schreeuwen.

13 oktober