Duizend reddingswerkers in actie voor voetballertjes in ondergelopen grot

Door de hevige regenval, waarbij het water in het grottenstelsel van Tham Luang Nang Non vijftien centimeter per uur stijgt, is het te gevaarlijk om de pompen te laten draaien. De pompen waren juist geïnstalleerd om de zoektocht naar de tieners en hun coach makkelijker te maken. De verwachting is dat het later vandaag stopt met regenen, schrijft The Bangkok Post.

Volledig scherm Een speciaal reddingsteam uit de Verenigde Staten heeft zich vannacht bij het de zoekactie aangesloten. © EPA

Wurmen

In de tussentijd proberen Thaise reddingswerkers, sinds vanochtend ondersteund door Britse grotduikers en militaire specialisten uit Hawaii, verder door te dringen in het grottencomplex. Volgens de leider van de reddingsoperatie, generaal Bancha Duriyapat, bemoeilijkt het stijgende water het werk van duikers, die op sommige stukken hun lichaam door nauwe gangen moeten wurmen. Een deel van de duikers zal pas te water gaan als het waterniveau is gezakt.

Buiten de tien kilometer lange grot in het noorden van Thailand zijn inmiddels 132 politieagenten met speurhonden op zoek naar alternatieve ingangen. De openingen die tot nu toe zijn gevonden, voldoen niet. In totaal zijn er duizend reddingswerkers bij de zoekactie betrokken, waaronder survivalspecialisten.

Familieleden van de jongens en hun 25-jarige coach zijn inmiddels uitgeput van het lange wachten. Ze kamperen al dagen bij de ingang van de grot in de hoop op goed nieuws. ,,Ik ben verdrietig. Ik wil dat mijn zoon veilig is maar we horen maar niets van de autoriteiten'', vertelt Thinnakorn, de vader van een 12-jarige jongen die in de grot vastzit, aan AFP. Een boeddhistische monnik leidde vanochtend een gebedsdienst voor een kleine groep familieleden.

Volledig scherm Thaise reddingswerkers hopen met rubberen slangen de grot leeg te kunnen pompen. © EPA

Jong en fit

De Thaise autoriteiten hopen dat er droge plekken in de grot zijn waar de voetballers zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen. Het voetbalteam kent de grot goed. Anmar Mirza, de coördinator van de National Cave Rescue Commission in de VS zegt tegen persbureau AP dat het een voordeel is dat de jongens, tussen de 11 en 16 jaar oud, jong en fit zijn. ,,Als de grot niet te koud is, kunnen ze vier of vijf dagen zonder water en een maand of meer zonder voedsel'', zegt Mirza. De grootste zorg is, zegt de specialist, dat ze uit wanhoop hun droge plek achterlaten en via het water proberen te ontsnappen.

Het team, de Wilde Zwijnen geheten, keerde zaterdagavond niet terug van een bezoek aan het park. Nadat een bezorgde moeder alarm sloeg, troffen parkbeheerders 's avonds bij de ingang van de grotten de fietsen en sportspullen van de jongens aan.

Volledig scherm Een reddingswerker helpt een familielid van een van de jongens die vastzit in de grot. © REUTERS

Volledig scherm De elektrische voorziening in de grot wordt gecontroleerd. © EPA