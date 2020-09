Duitsland wil ruim 1500 extra vluchtelingen uit Griekenland opnemen

Duitsland is bereid om naast maximaal 150 minderjarigen uit Moira, dat vrijdag al was toegezegd, nog eens 1553 vluchtelingen van vijf Griekse eilanden op te nemen. Daarover zijn de CDU/CSU en coalitiepartner SPD het vanmiddag eens geworden, zo maakte vicekanselier Olaf Scholz (SPD) bekend.

De 1553 vluchtelingen zijn volgens Scholz 408 gezinnen met kinderen die door Griekenland al zijn erkend als personen die recht hebben op bescherming omdat hun leven of gezondheid in hun land van herkomst in gevaar is. Dit ondanks dat hun asielaanvraag is afgewezen.

De opname van 53 ama's (alleenreizende minderjarige asielzoekers) uit het verwoeste vluchtelingenkamp Moira op Lesbos heeft afgelopen weekend al plaatsgevonden. Naast deze kinderen is Duitsland bereid nog maximaal 150 niet-begeleidde minderjarigen op te nemen van in totaal 400 die worden verdeeld over EU-lidstaten, zo maakte minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vrijdag al bekend.

De opname van 243 kinderen die medische behandeling nodig hebben en hun kerngezinnen, wordt al uitgevoerd. Daarbij gaat het in totaal om ongeveer 1000 mensen van wie al 500 leden van die kerngezinnen in Duitsland zijn.

‘Het totale aantal vluchtelingen van Griekse eilanden dat Duitsland opneemt, bedraagt ongeveer 2750 personen. Buiten het opnemen van deze mensen zet de Duitse regering zich in voor een verdere Europese oplossing met lidstaten die bereid zijn tot opname. In de context van zo’n Europese oplossing zou Duitsland deelnemen in een mate die past bij de omvang van de Bondsrepubliek’, luidt het in een mededeling van de Duitse regering.

Het Duitse plan om de vluchtelingen op te nemen is opgesteld door bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. Volgens het Duitse persbureau DPA is het voorstel al besproken met de Griekse regering.

Brand

Door de brand in vluchtelingenkamp Moira op Lesbos zijn meer dan 12.000 mensen dakloos geworden. De Griekse autoriteiten maakten dinsdag bekend ongeveer 1000 mensen te hebben overgeplaatst naar een ander kamp op het eiland.

De brand, die waarschijnlijk is aangestoken, heeft binnen de Europese Unie het debat over de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen weer nieuw leven ingeblazen. Nederland is bereid om honderd vluchtelingen op te nemen.